2019/12/27 | 15:32 - المصدر: الرياضة الان

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: تم التواصل بين وكيل اعمال المدرب وطرف من خارج اتحاد الكرة للاتفاق على القيمة المالية التي سيتقاضها كاتانيتش نظير قيادة الاولمبي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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