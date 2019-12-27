إسبانيا تعيد مسافرا عراقيا إلى بغداد بحوزته إقامة مزورة

2019/12/27 | 15:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن اعادت السلطات الإسبانية مسافرا عراقيا على متن الخطوط الجوية المصرية لدى وصوله إلى اسبانيا، بحوزته إقامة مزورة.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "السلطات الإسبانية إعادة مسافرا عراقيا على متن الخطوط الجوية المصرية لدى وصوله إلى اسبانيا، بحوزته إقامة مزورة ".

وأوضحت انه "تم إحالته الى مركز شرطة مطار بغداد الدولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهِ بالتعاون مع مكتب جوازات المطار".

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