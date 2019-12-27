2019/12/27 | 15:33 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاكد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الجمعة، ان الاحزاب الشيعية تتصارع على منصب رئاسة الوزراء، من اجل تسويف الوقت والانتخابات المبكرة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد الكربولي: الاحزاب الشيعية تتصارع على منصب "رئاسة الوزراء" لتسويف "الانتخابات المبكرة") نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد الكربولي: الاحزاب الشيعية تتصارع على منصب "رئاسة الوزراء" لتسويف "الانتخابات المبكرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).