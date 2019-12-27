تقديرا لتفانية

2019/12/27 | 15:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف " نصب عامل النظافة" ..تشبيهاً بـعامل النظافة أبو حيدر الذي لطالما عمل بجد وأحبوه سكان مدينته لما يقدمه من خدمةً عظيمة ؛ وها هو النصب يُزين احدى ساحات مدينة النجف الاشرف.

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