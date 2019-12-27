الهند تكثف إجراءاتها الأمنية لمواجهة احتجاجات قانون الجنسية

2019/12/27 | 15:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

شددت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، إجراءات الأمن في المدن الكبرى من خلال تعليق خدمات الإنترنت في بعض الأماكن، قبيل انطلاق احتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن متحدث باسم الحكومة الهندية، أنها قطعت خدمات الإنترنت في الكثير من المناطق بما في ذلك العاصمة الإقليمية لكناو.

وقال قائد شرطة مدينة ميروت بولاية أوتار براديش، الواقعة على بعد نحو 90 كيلومترا من نيودلهي، إنه تم نشر نحو ثلاثة آلاف شرطي، وهو ما يزيد أربع مرات عن يوم الجمعة الماضي.

وقال منظمو الاحتجاجات لـ"رويترز" إنه على الرغم من هذه القيود، من المتوقع أن يتجمع الآلاف للاحتجاج بعد صلاة الجمعة في دلهي ومومباي وكولكاتا وأحمد أباد وبنغالورو وتشيناي.

وبلغ العنف ذروته، يوم الجمعة الماضي، عندما اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في عدة مدن، بعد صلاة الجمعة، خاصة في ولاية أوتار براديش وهي أكثر الولايات الهندية سكانا.

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