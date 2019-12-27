المالية ترد على اتهامها بالفساد وتكشف تفاصيل حجب مخصصات دائرة اصلاح الاحداث

2019/12/27 | 15:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ردت وكيل وزارة المالية طيف سامي، اليوم الجمعة، على اتهامها بالفساد، فيما كضشفت عن تفاصيل حجب مخصصات دائرة اصلاح الاححداث.

وقالت سامي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "ماتم من المتظاهرين باتهام وكيل وزارة المالية بالفساد ليس له أي صحة وإنما كان الهدف هو أنه بناء على ماطلبه منتسبوا وزارة العدل بحجب المخصصات".

واضافت "تود دائرة الموازنة ان تبين بانه لا صحة لما يتم نشره بشأن قيامها بحجب مخصصات دائرة إصلاح الأحداث وبهذا الشأن نود بيان الآتي، ان المخصصات المصروفة التي يتقاضاها منتسبي الدائرة أعلاه كانت تصرف لهم عندما كانت دائرة إصلاح الأحداث احدى تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبعد فك ارتباطها وإلحاقها بوزارة العدل، قامت وزارة العدل بالاستفسار عن مدى صحة صرف المخصصات مدار البحث وبشأنه قامت دائرة الموازنة بتوجيه استفسار إلى الدائرة القانونية في وزارتنا بهذا الشأن".

ولفتت "حيث أجابت الدائرة القانونية ب( لا ملحوظة على الصرف طالما التخصيص المالي مرصد ضمن قانون الموازنة السنوي) كما نصت الفقرة أولاً من المادة (٢) من قانون إصلاح النزلاء المودعين رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ والمتضمنة ( فك ارتباط دائرة إصلاح الأحداث من وزارة العمل وإلحاقها بوزارة العدل بجميع حقوقها والتزاماتها وموظفيها وموجوداتها عدا بناية مقر الدائرة العامة)،

وعليه قامت دائرة الموازنة بأصدار كتابها المرفق ادناه بإلغاء مضمون كتابها المرقم ١٥٢٤٨٩ في ٢٠١٩/١١/١٨ لعدم وجود ملحوظة على صرف المخصصات التي صرفت من قبل دائرة إصلاح الأحداث وكما ورد بكتاب الدائرة القانونية المرقم ٤٧٧٥٤ في ٢٠١٩/١٢/٢٤".

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