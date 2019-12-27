البنتاغون: سنتابع تدريبات روسيا والصين وإيران في بحر العرب

2019/12/27 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنتاغون انه سيتابع المناورات البحرية بين روسيا وإيران والصين في بحر العرب، مؤكدا استعداده لضمان حرية الملاحة في المياه الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية شون روبرتسون، في بيان إن الولايات المتحدة على علم بتدريبات متعددة الأطراف تجريها إيران والصين وروسيا في بحر العرب، وانها تتابع تلك المناورات عن كثب وستواصل العمل مع حلفاءها لضمان حرية الملاحة وحركة البضائع عبر الممرات المائية الدولية.

جاءت هذه التصريحات وسط توتر متصاعد بين طهران وواشنطن في المنطقة، إذ يعتبر خليج عمان ممرا بحريا شديد الحساسية بسبب ارتباطه بمضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر به نحو ثلث شحنات النفط الخام في العالم.

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