صور .. حريق في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد

2019/12/27 | 15:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر اعلامية وشهود عيان يوم الجمعة ان حريقا اندلع في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد.

وقالت المصادر والشهود لشفق نيوز، اليوم، ان حريقا ضخما نشب على حافة نهر دجلة قرب جسر الجمهورية داخل المنطقة الخضراء، من دون مزيد من التفاصيل.

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