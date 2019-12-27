سوق الشورجة.. إقبال مفرح للمتبضعين

2019/12/27 | 15:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد سوق الشورجة، اليوم الجمعة، اقبالاً كثيراً من المتبضعين، فيما كانت حركة تنقل الوافدين إلى السوق طبيعية.

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