2019/12/27 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قال وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، إن وزارة الثق...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الثقافة: العام 2019 تحول من حصة الأحزاب الى حصة المثقفين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الثقافة: العام 2019 تحول من حصة الأحزاب الى حصة المثقفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).