نائب محافظ ذي قار يلغي تعيين شقيقه في وزارة النفط

2019/12/27 | 15:53 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أصدر نائب محافظ ذي قار، ابا ذر العمر، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن تعيين شقيقه على ملاك وزارة النفط.وقال العمر في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، انه “اوعز بإلغاء كتاب تعيين شقيقه على ملاك وزارة النفط”، مؤكدا ان “امر التعيين جاء بدون علمه وان شقيقه قدم طلبا رسميا للوزارة منذ فترة طويلة ...

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