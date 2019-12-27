2019/12/27 | 16:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق يُصرّ المتظاهرون في ساحات الاحتجاج على عدم ترشيح أو دعم أيّة شخصيةٍ سياسية لتولي منصب رئيس الحكومة في العراق.حتى النائب #فائق_الشيخ_علي الذي يحظى بدعمٍ غير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمةُ العراقية تتفاقم.. ثلاثة مرشَّحين لرئاسة الحكومة بلا تأييدٍ من المُحتجين) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمةُ العراقية تتفاقم.. ثلاثة مرشَّحين لرئاسة الحكومة بلا تأييدٍ من المُحتجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).