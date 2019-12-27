2019/12/27 | 16:02 - المصدر: الرياضة الان

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاولات لثني عبد الغني شهد عن قراره بمغادرة وفد المنتخب الاولمبي المتواجد حالياً في الامارات قبل التوجه الى تايلاند للمشاركة بكأس اسيا تحت 23 عاماً) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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