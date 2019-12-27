مصدر: عبد الغني شهد يستقيل من تدريب الاولمبي

2019/12/27 | 16:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر في اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، اني المدرب عبد الغني شهد استقال من منصبه كمدرب للمنتخب الاولمبي.

واضاف المصدر لـ"الغد برس" ان "اتحاد الكرة لم يوافق على استقالة شهد ويريد ثنيه عن قراره".

وبين ان "استقالة شهد جاءت بعد ابعاد لاعبين عن المنتخب الاولمبي المشاركة في كاس اسيا تحت ٢٣ عاما".





وقرر اتحاد الكرة اعادة سبعة لاعبين من المتتخب الاولمبي بكرة القدم.

وقال مصدر في الاتحاد ان "سبب اعادة هؤلاء اللاعبين لان بعضهم مثل المنتخب الوطني والاخر متهم بتزوير".





واشار الى ان "اتحاد الكرة تعهد أمام الجهات المسؤولة بعدم إرسال لاعبين مزورين مع منتخبات الفئات العمرية ولايريد نقض هذا الاتفاق".

وبين ان "اللاعبين السبعة هم مصطفى محمد معن وخضر علي وعلاء عباس ومحمد داود ومحمد رضا وكرار فالح موسى ومحمد علي عبود".

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