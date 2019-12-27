(واتس آب) سيظهر قريبا بالوضع الداكن

2019/12/27 | 16:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكرت العديد من المواقع المتخصصة بشؤون التقنية أن ميزة "الوضع الداكن" التي انتظرها مستخدمو تطبيق "واتس آب" طويلا ستظهر قريبا.

وأشارت صفحة WABetaInfo التقنية الشهيرة على "تويتر" إلى "أن ميزة الوضع الداكن في "واتس آب" المخصص لأجهزة أندرويد وiOS قد تظهر قريبا، وأن هذه الميزة تختبر عند بعض المستخدمين حاليا، لكن من غير المعروف بعد موعد إطلاقها الدقيق".

كما أشارت الصفحة إلى نسخة beta-2.20,1023 التجريبية الجديدة من "واتس آب" المخصصة لأجهزة iOS، والتي توفر الخلفيات الغامقة لواجهات الاستخدام، وتقلل من معدل استهلاك بيانات الإنترنت.

وتعتبر ميزة "الوضع الداكن" من أبرز الميزات التي باتت متوفرة في العديد من التطبيقات، بما فيها تطبيق "مسنجر" الخاص بـ "فيسبوك"، وتساهم هذه الميزة وفقا لمطوريها في التقليل من معدل استهلاك بطارية الهاتف، كما تقلل من معدل إشعاعات الشاشة التي تضر بأعين المستخدمين أثناء استعمال الهاتف في مكان قليل الإضاءة.

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