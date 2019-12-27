الكربولي: شركائنا السياسيون لا يتقبلون حقوق

2019/12/27 | 16:04 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاكد عضو مجلس النواب محمد الكربولي، اليوم الجمعة، ان شركاء السنة في العملية السياسية لا يتقبلون حقوقهم خاصة في المواضيع الخاصة بالمغيبين والنازحين،...

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