بالفيديو ..حريق المنطقة الخضراء

2019/12/27 | 16:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد مصدر امني ان حريقا ضخما نشب على حافة نهر دجلة قرب جسر الجمهورية داخل المنطقة الخضراء، من دون مزيد من التفاصيل.

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