هيئة المنافذ: اسبانيا تعيد مسافرا عراقيا يحمل إقامة مزورة

2019/12/27 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، عن قيام السلطات الإسبانية بإعادة مسافر عراقي الى العراق، لحمله إقامة مزورة.

وأوضح منفذ مطار بغداد الدولي التابع للهيئة في بيان، ان السلطات الإسبانية أعادت المسافر العراقي، على متن طائرة للخطوط الجوية المصرية، لدى وصوله إلى اسبانيا، حاملا إقامة مزورة، مشيرا الى إحالة المسافر الى مركز شرطة المطار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهِ، بالتعاون مع مكتب جوازات المطار.

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