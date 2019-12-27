العراق يمنح تأشيرات متعددة ومباشرة لسائقي شحن البضائع في الاردن

2019/12/27 | 16:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وافقت السلطات العراقية على منح تأشيرات متعددة الدخول، ومباشرة لسائقي شحن البضائع في الاردن.

ونقلت وسائل اعلام اردنية اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة قولها انه تم ابلاغ وزير النقل الاردني خالد سيف من قبل السفير بأنه حصل على موافقة وزير الداخلية العراقي بمنحه صلاحيات منح تأشيرات متعددة الدخول لسائقي شحن البضائع من السفارة مباشرة وذلك لتسهيل انسياب نقل البضائع من والى العراق.

وكان الحصول على التأشيرة سابقًا يأخذ وقت طويل لحين موافقة الحكومة العراقية.



وبذلك تم تذليل اكبر عقبة في طريق التعامل التجاري مع العراق.

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