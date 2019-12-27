شقيقان مشردان وجدا من ساحة اعتصام الديوانية وطنا لهما | تقرير

2019/12/27 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسين وزهرة… شقيقان العوز والفقر والحرمان حولهما الى متشردين بلا مأوى ومصدر دخل، حيث لم يجدا إلا ساحة الاعتصام وسط الديوانية ملاذا لهما ليتمكنا من سد رمق عيشهما بمساعدات الخيرين..

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