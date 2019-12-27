2019/12/27 | 16:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة سائرون النيابية، اليوم الجمعة، استمرارها في تبني المعارضة الإيجابية البناءة تحت قبة البرلمان، فيما أكدت انها لن تكون طرفاً في اختيار أو تبني أو دعم أي مرشحٍ لرئاسة مجلس الوزراء القادم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: لن نكون طرفاً في اختيار أو دعم أي مرشح) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: لن نكون طرفاً في اختيار أو دعم أي مرشح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).