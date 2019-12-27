اتحاد الكرة ينفي استقالة عبد الغني شهد

2019/12/27 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن استقالة مدرب المنتخب الاولمبي ...





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