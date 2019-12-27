2019/12/27 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن استقالة مدرب المنتخب الاولمبي ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اتحاد الكرة ينفي استقالة عبد الغني شهد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن استقالة مدرب المنتخب الاولمبي ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اتحاد الكرة ينفي استقالة عبد الغني شهد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اتحاد الكرة ينفي استقالة عبد الغني شهد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).