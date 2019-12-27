“محافظ بغداد” يعلن اطلاق حملة “تعيينات” ضمن ملاك مديريات التربية الست

2019/12/27 | 16:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اعلن محافظ بغداد المهندس محمد عطا اطلاق حملة تعيينات جديدة ضمن ملاك مديريات تربية بغداد الست.واشار السيد المحافظ بحسب بيان أورده اعلام المحافظة الى ان “حملة التعيينات الجديدة تأتي ضمن الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك لمديريات تربية بغداد الست (الكرخ الاولى والثانية والثالثة، وكذلك الرصافة الاولى والثانية والثالثة)، موضحا بان “هذا […]

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