2019/12/27 | 16:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل زوجة الفنانة تامر حسني، مجموعة صور وفيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “أنستجرام” ونعت “بوسيل” كلبها قائلة: ” ارقدي في سلام بيلا، سوف أفتقدك كثيرا“.وواساها الكثير من متابعيها ومعلقين كالتالي : “الله يصبر قلبك عارفه الشعور دا”_،”يا روحي انا عارفه قد اي الشخص بتعلق بالحيوان اللي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموت يفجع عائلة “تامر حسني”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموت يفجع عائلة “تامر حسني”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).