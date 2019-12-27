مرشح لزعامة حزب في اقليم كوردستان يسحب ترشيحه

2019/12/27 | 16:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن القيادي في الاتحاد الاسلامي الكوردستاني هيوا ميرزا صابر يوم الجمعة عن سحب ترشيحه لمنصب الامين العام للحزب.

وقال صابر في بيان اليوم انه يتنازل عن ترشيحه للامانة العامة للاتحاد الاسلامي الكوردستاني في هذه الدورة لصالح الامين العام الحالي صلاح الدين بهاء الدين.

وابدى صابر في بيانه دعمه الكامل لصلاح الدين في الاستمرار بمهامه داخل الاتحاد.

هذا ومن المقرر ان يعقد الاتحاد الاسلامي الكوردستاني مؤتمرا عاما يتم فيها اختيار الامين العام واعضاء المجلس القيادي

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