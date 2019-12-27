شهد يستقيل والاتحاد ينفي.. مسلسل التخبطات الادارية يلاحق الاولمبي

2019/12/27 | 16:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة ،الأنباء التي تحدثت عن استقالة مدرب المنتخب الاولمبي عبد الغني من تدريب الفريق الذي يستعد للمشاركة ببطولة اسيا للمنتخبات الاولمبية التي ستنطلق في الثامن من الشهر المقبل في تايلاند.وقال رئيس وفد المنتخب الاولمبي عضو اتحاد الكرة، يحيى زغير في تصريحه لـ"كلكامش برس"، ان لا صحة مطلقا للأنباء التي اشارت إلى استقالة المدرب عبد الغني شهد من تدريب الفريق ، مبينا ان الفريق سيغادر مساء اليوم إلى العاصمة التايلندية بانكوك للدخول في معسكر تدريبي يسبق المشاركة الآسيويةوأضاف ان الاتحاد يعتزم تجديد تعاقده مع الملاك التدريبي للمنتخب الاولمبي بغض النظر عن النتائج التي ستحقق في البطولة ، داعيا الاعلام الرياضي المحلي بما عرف عنه من مهنية ودقة إلى ضرورة توخي الدقة في نشر المعلومات لاسيما تلك التي تتعلق بمدرب المنتخب الوطني كاتانيتش وإمكانية تدريبه للأولمبي في البطولة الآسيويةيذكر ان مصدر صرح لوسائل الاعلام في وقت سابق ، ان المدرب عبد الغني شهد قدم استقالته الى اتحاد الكرة احتجاجا على ابعاد 7 لاعبين من قائمة المنتخب واعادتهم الى العاصمة بغداد .

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