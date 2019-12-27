الإعلام الأمني: تعيين اللواء الركن شهاب ناصر قائدا للفرقة الخاصة

2019/12/27 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، تعيين اللواء الركن شهاب ناصر كاظم، قائدا للفرقة الخاصة.

وأوضحت الخلية في بيان، ان اللواء شهاب ناصر الذي كان آمرا للواء السادس والخمسين، سيخلف الفريق الركن كريم التميمي، الذي كلف بمنصب قائد قوات مكافحة الإرهاب، في منصب رئيس اركان الفرقة الخاصة، المسؤولة عن أمن المنطقة الخضراء والألوية الرئاسية.

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