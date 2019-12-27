2019/12/27 | 16:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتلة سائرون النيابية، اليوم الجمعة، تبنيها "المعارضة الايجابية" تحت قبة البرلمان العراقي، فيما أكدت انها لن تكون طرفا في اختيار او تبني او دعم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون تعلن تبنيها "المعارضة الايجابية" ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون تعلن تبنيها "المعارضة الايجابية" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).