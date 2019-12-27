محافظ نينوى يفتح تحقيقا بحادثة اعتداء عنصرين امنيين على شاعر

2019/12/27 | 17:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس الحكومة المحلية في محافظة نينوى يوم الجمعة بفتح تحقيق بحادثة اعتداء عنصرين امنيين على شاعر؟

و وجه الجبوري بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة العميد ليث مدير الشؤون الداخلية في محافظة نينوى بما جاء في مقطع الفيديو الخاص للشاعر الذي تعرض للاعتداء من قبل عنصرين من القوات الامنية.

و وجه الجبوري في بيان صادر عن مكتبه بان ينجز التحقيق خلال ٤٨ ساعة واعلامه بأهم ماجاء بالتحقيق.

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