هذا ما جاء في خطبة صلاة الجمعة بكربلاء المقدسة اليوم

2019/12/27 | 17:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ممثل المرجعية الدينية العليا في العراق احمد الصافي، الجمعة، أن من يتصف باهل العقل والحكمة لايعطي رأيا جزافا ولايتعامل مع الانفعالات وانما يدرس ال...

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