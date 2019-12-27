حريق ضخم داخل المنطقة الخضراء

2019/12/27 | 17:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]نشب حريق ضخم في المنطقة الخضراء قرب بناية وزارة التخطيط داخل المربع الرئاسي الحكومي في المنطقة المحصنة أمنياً.

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