تعيين قائد جديد للفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء

2019/12/27 | 17:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعيين قائد جديد لمنصب عسكري رفيع.

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