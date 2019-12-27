هل تنتظر أحزاب الفساد الضربة الإسرائيلية للعراق.. سلام مسافر

2019/12/27 | 17:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ سلام مسافر هل تنتظر احزاب الفساد الضربة الاسرائيلية للعراق، كما هدد رئيس اركان جيش الكيان العدواني؛ كي تشكل حكومة طواريء بغرفة عمليات مشتركة مع ايران؟ سؤال يدور على خلفية تجاهل احزاب النهب لمطالب الانتفاضة.شعب العراق يقض مضاجعهم دوما!والتخادم بين الأضداد شكلا ليس بدعة!

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