2019/12/27 | 17:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو عملية تحرير طفل مختطف جنوبي بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو عملية تحرير طفل مختطف جنوبي بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).