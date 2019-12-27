2019/12/27 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ الانبار يعلن مصادقة التخطيط على إعادة تأهيل جسور في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ الانبار يعلن مصادقة التخطيط على إعادة تأهيل جسور في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).