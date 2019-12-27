2019/12/27 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #تاج_السر_عثمان يُعتبر صندوق النقد الدولي كارثة علي الاقتصاد السوداني ، منذ تنفيذ شروطه في العام 1978 ، كما هو معلوم تبلورت فكرة صندوق النقد الدولي في يوليو 1944 أثناء مؤتمرللأمم المتحدة في يريتون وودز ، وتأسس فعليا عام 1945، بعد أن وقعت عليه 29 دولة تحت شعار " العمل علي تعزيز سلامة الاقتصاد الدولي"، بعد تجربة الأزمة الاقتصادية والكساد في الثلاثينيات.
الصندوق مع البنك الدولي أداتان من أدوات الدول الرأسمالية......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تاج السر عثمان - تجربة صندوق النقد الدولي في السودان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الصندوق مع البنك الدولي أداتان من أدوات الدول الرأسمالية......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تاج السر عثمان - تجربة صندوق النقد الدولي في السودان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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