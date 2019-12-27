حملات عراقية لدعم المنتج الوطني ومقاطعة المستورد

2019/12/27 | 17:27 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحولت الحملة الداعية إلى مقاطعة البضائع الإيرانية في العراق إلى حملة واسعة لدعم المنتج الوطني، بدأت في ساحات الاعتصام من خلال تخصيص مساحات داخل ساحة التحرير ببغداد وبقية الساحات في المحافظات لعرض المنتجات المصنعة في العراق مع حث المواطنين على شرائها بدلا عن المستوردة. تقرير إبراهيم صالح مراسل فرانس24 في بغداد.

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