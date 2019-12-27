وزير الداخلية العراقي يوافق على منح تأشيرات متعددة الدخول لأردنيين

2019/12/27 | 17:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وافقت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، على منح تأشيرات متعددة الدخول، ومباشرة لسائقي شحن البضائع في الاردن.وبحسب صحيفة سرايا الاردنية، التي تابعتها “يس عراق”، فانه “تم ابلاغ وزير النقل الاردني خالد سيف من قبل السفير بأنه حصل على موافقة وزير الداخلية العراقي بمنحه صلاحيات منح تأشيرات متعددة الدخول لسائقي شحن البضائع من […]

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