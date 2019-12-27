مركز حقوقي: عالمتان غربيتان مسجونتان بطهران تعلنان الإضراب عن الطعام

2019/12/27 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مركز حقوق الإنسان في إيران، ان أكاديميتين غربيتين مسجونتين لدى إيران، بدأتا اضرابا عن الطعام في سجن إيفين بالعاصمة طهران.

وأوضح المركز في بيان، ان العالمة الفرنسية البارزة من أصول إيرانية “فريبا عادل خواه”، والأكاديمية الأسترالية البريطانية، كايلي مور غيلبرت، أعلنتا الإضراب عن الطعام، مشيرا الى تلقيه رسالة من العالمتين، عبر شخص لديه مصادر داخل السجن، تفيد بإصرارهما على الخطوة، بهدف الدفاع عن الحرية الأكاديمية، نيابة عن الباحثين الآخرين المسجونين بصورة غير عادلة باتهامات مفبركة.

وكانت السلطات الإيرانية، قد اعتقلت العالمة الاولى في تموز الماضي، واعتقلت الثانية في تشرين الاول من العام الماضي، بتهم تتعلق بالتجسس، وحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات.

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