خطيب الكوفة : ليس لائقا ان يحكم العراق مجموعة من المافيات وقطاع الطرق

2019/12/27 | 17:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد امام وخطيب جمعة الكوفة لهذا اليوم السيد مهند الموسوي “ان مسيرة الإصلاح الوطنية التي انتفض الشعب العراقي بها بكافة أطيافه وطبقاته لابد ان تأتي أكلها، ما دام التصميم راسخًا […]

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