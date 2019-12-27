سائرون تصدر بياناً جديداً بشأن تبنيها موقف المعارضة وتوجه رسالة لباقي القوى السياسية

2019/12/27 | 17:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت كتلة سائرون النيابية، الجمعة، بياناً بشأن تبنيها موقف المعارضة، موجهة رسالة إلى القوى السياسية بأن تكون مواقفها واضحة وان تضح مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات.وقال المتحدث الرسمي باسم […]

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