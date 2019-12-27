2019/12/27 | 17:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةشهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع صعود السعر العالمي لأوقية الذهب.وتتأثر أسعار الذهب بعوامل رئيسية منها سعر أوقية الذهب العالمية، وسعر الدولار، وسعر برميل النفط، فكل منهما له دور مهم في انخفاض أو ارتفاع الذهب.وتنشر " كلكامش برس" أسعار الذهب في العراق لهذا اليوم:سجل الغرام عيار 24 نحو 57.716 دينار مقابل 48.40$.سجل الغرام عيار 22 نحو 52.907 دينار مقابل 44.36$.سجل الغرام عيار 21 نحو 50.503 دينار مقابل 42.36$.سجل الغرام عيار 18 نحو 43.288 دينار مقابل 36.30$.سجل الغرام عيار 14 نحو 33.668 دينار مقابل 28.23$.سجل الغرام عيار 12 نحو 28.858 دينار مقابل 24.20$.سجل سعر أوقية الذهب نحو 1.794.973 دينار مقابل 1.505$.سجل كيلو الذهب نحو 57.716.162 دينار مقابل 48.395$.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار الذهب في العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار الذهب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).