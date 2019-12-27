2019/12/27 | 17:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، بمقتل مواطن بنيران مسلحين مجهولين في قضاء الزبير جنوب غربي المحافظة.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، ان "شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية فتحا النار على المشجع (ابو حربي) من مسدس كاتم للصوت استقرت ثلاثة اطلاقات في رأسه".واشار الى ان "الاجهزة الامنية حضرت الى مكان الجريمة ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية".

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