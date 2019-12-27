تحالف القرار: استقالة الرئيس برهم صالح ستواجه بالرفض تحت قبة البرلمان

2019/12/27 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف القرار العراقي، أن استقالة الرئيس برهم صالح ستواجه بالرفض تحت قبة البرلمان، وأن أزمة العراق في طريقها إلى الحل، بالرغم من كل التعقيدات التي يشهدها الوضع السياسي الراهن.

وقال النائب عن تحالف القرار العراقي، أحمد إسماعيل، إن الموقف الوطني لرئيس الجمهورية برهم صالح يحسب له تاريخيا، بعد رفضه مرشح تحالف البناء أسعد العيداني لشغل منصب رئاسة الوزراء، مؤكداً أن استقالة الحكومة وإلغاء مفوضية الانتخابات، وتشريع قانون الانتخابات الجديد، بداية لوضع جديد يشهده العراق.

كما لفت اسماعيل إلى أن تعقيدات المشهد السياسي الراهن جاءت بعد تقديم تحالف البناء على أنه الكتلة الأكبر داخل البرلمان العراقي، وبموجبها تستطيع تكليف شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، ما دفع برئيس الجمهورية برهم صالح لمواجهة تحديات كبيرة.

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