الأنبار.. عناصر “داعش” محاصرون في الصحراء

2019/12/27 | 17:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق اكد القيادي في حشد #الأنبار #قطري_العبيدي، اليوم الجمعة، أن عناصر تنظيم “#داعش” المحاصرين في المناطق #الصحراوية بالمحافظة يستجدون رعاة الأغنام لعدم قتلهم وتركهم على قيد الحياة.[…]

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