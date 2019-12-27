2019/12/27 | 17:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية الدفاع المدني،اليوم الجمعة، من اخماد حريق في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تخمد حريقا في محيط المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تخمد حريقا في محيط المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).