2019/12/27 | 17:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / حريق داخل المنطقة الخضراء بالقرب من جسر الجمهورية اليوم.إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا.https://t.me/mustaqila

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو : حريق داخل المنطقة الخضراء بالقرب من جسر الجمهورية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو : حريق داخل المنطقة الخضراء بالقرب من جسر الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).