الدفاع المدني تخمد حريقا في محيط المنطقة الخضراء وتوضح طبيعته

2019/12/27 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة 27 كانون الاول 2019، عن اخماد حريق في محيط المنطقة الخضرا...





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