تركيا تُجنّد سوريين للقتال في ليبيا

2019/12/27 | 17:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تعمل #تركيا على استغلال وجودها في #سوريا لتجنيد مقاتلين مواليها لها وإغراءهم بالذهاب إلي #ليبيا للقتال في صفوف حكومة الوفاق.وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن […]

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