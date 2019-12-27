2019/12/27 | 17:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..إحتفت دائرة السينما والمسرح يوم امس الخميس على خشبة المسرح الوطني بتكريم المبدعين الحاصلين على الجوائز في المهرجانات العربية والدولية لهذا العام.الاحتفال بدأ بافتتاح وزير الثقافة عبد الامير الحمداني معرضا للصور الفوتوغرافية للمصور المبدع علي عيسى، ارخ عددا من المسرحيات التي شارك فيها الراحل الكبير سامي عبد الحميد، اضافة الى حفل توقيع كتاب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السينما والمسرح تكريم الحاصلين على جوائز في المهرجانات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السينما والمسرح تكريم الحاصلين على جوائز في المهرجانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).